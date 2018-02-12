 
مباشر
عاجل
توسك بعد محادثاته مع رئيس قبرص يدعو تركيا إلى الامتناع عن تهديد أي عضو في الاتحاد الأوروبي

السلطات التركية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي

أخبار العالم

السلطات التركية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي
Reuters Huseyin Aldemir
أرشيف - عناصر من الأمن التركي في مهمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jv0v

فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق مسؤولين اثنين في حزب الشعوب الديموقراطي على خلفية تصريحات صدرت عنهما ضد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وفتح تحقيق ضد بروين بولدان (50 عاما) التي انتخبت الأحد رئيسة مشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، وسري ثريا أوندر النائب عن الحزب، بسبب تصريحات أدليا بها خلال مؤتمر الحزب بشأن العملية التي يشنها الجيش التركي منذ 20 يناير/كانون الثاني ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين شمالي سوريا.

ولم توضح النيابة العامة التصريحات المنسوبة إلى المسؤولين، إلا أن الحزب ينتقد بشدة العملية العسكرية ويعتبرها بمثابة "غزو" يستهدف "الأكراد كشعب".

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن بولدان وأوندر ملاحقان بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"التحريض على الكراهية والعدائية" و"تمجيد الجرائم والمجرمين" بسبب انتقاداتهما للعملية العسكرية ونشرهما صورا لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق عن توقيف أكثر من 650 شخصا في تركيا منذ بدء العملية في عفرين، وذلك بسبب "الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي"، والمشاركة في تظاهرات ضد العملية.

إقرأ المزيد
زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المعتقل صلاح الدين ديميرتاش تركيا.. حزب مؤيد للأكراد يختار قيادة جديدة خلفا لـ"ديميرتاش"

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة