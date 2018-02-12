السلطات التركية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي

فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق مسؤولين اثنين في حزب الشعوب الديموقراطي على خلفية تصريحات صدرت عنهما ضد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وفتح تحقيق ضد بروين بولدان (50 عاما) التي انتخبت الأحد رئيسة مشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، وسري ثريا أوندر النائب عن الحزب، بسبب تصريحات أدليا بها خلال مؤتمر الحزب بشأن العملية التي يشنها الجيش التركي منذ 20 يناير/كانون الثاني ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين شمالي سوريا.

ولم توضح النيابة العامة التصريحات المنسوبة إلى المسؤولين، إلا أن الحزب ينتقد بشدة العملية العسكرية ويعتبرها بمثابة "غزو" يستهدف "الأكراد كشعب".

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن بولدان وأوندر ملاحقان بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"التحريض على الكراهية والعدائية" و"تمجيد الجرائم والمجرمين" بسبب انتقاداتهما للعملية العسكرية ونشرهما صورا لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق عن توقيف أكثر من 650 شخصا في تركيا منذ بدء العملية في عفرين، وذلك بسبب "الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي"، والمشاركة في تظاهرات ضد العملية.

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المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين