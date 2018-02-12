بلغاريا: القبض على مغربي يشتبه في انتمائه لداعش

نقلت وسائل إعلام بلغارية أنه تم اعتقال مواطن مغربي يشتبه بأنه شارك في نشاط إرهابي ضمن تنظيم "داعش" قرب الحدود البلغارية التركية.

وأشارت قناة "بي تي في" إلى أن المشتبه به كان مطلوبا لدى السلطات المغربية عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وحاول عبور الحدود وهو يحمل بطاقات هوية فرنسية مزورة.

ووفقا للقناة فإن المعتقل عمل في إدارة الهندسة الميكانيكية العسكرية في سوريا وتحرك داخل البلاد، مدججا بأسلحة نارية وذخائر وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية.

المصدر: وكالات