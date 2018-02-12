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قتيل وإصابات جراء حادث تصادم قطارين في النمسا

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قتيل وإصابات جراء حادث تصادم قطارين في النمسا
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أفادت الشرطة النمساوية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب ما بين 15 و20 آخرون بجروح في حادثة تصادم قطارين وسط البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، ليو يوزيفوس، أن قطارا اصطدم بقطار آخر في حوالي الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي بالقرب من محطة القطارات في بلدة نيكلاسدورف شمالي مدينة غراتز، ثاني أكبر مدن البلاد.

وأضاف المتحدث أن سبب الحادثة لا يزال مجهولا. وتعمل فرق الإنقاذ في مكان الحادثة.

المصدر: أسوشيتد برس

أنطون زوييف

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