لندن تدعو موسكو إلى الحيلولة دون التصعيد بين سوريا وإسرائيل

دعت الخارجية البريطانية روسيا إلى استخدام نفوذها والضغط على الحكومة السورية بغية منع تصعيد التوتر عند الحدود السورية الإسرائيلية.

وأعربت الخارجية في بيان نشرته اليوم عن قلقها إزاء تطورات الأحداث عند الحدود بين سوريا وإسرائيل السبت الماضي، مؤكدة دعم لندن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من أي تدخلات ضد أراضيها.

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وشدد البيان على قلق الحكومة البريطانية إزاء التصرفات الإيرانية، محملة طهران المسؤولية عن نسف الجهود الرامية إلى إطلاق العملية السياسية الشاملة في سوريا.

وناشدت الخارجية البريطانية موسكو استخدام نفوذها لإجبار الحكومة السورية وحلفائها على الامتناع عن استفزازات جديدة وعلى دعم عملية خفض التصعيد في المضي قدما نحو أوسع تسوية سياسية في البلاد.

وشنت إسرائيل السبت أوسع غارات على مواقع عسكرية في سوريا منذ عام 1982 تحت ذريعة خرق طائرة مسيرة إيرانية الحدود الإسرائيلية.

وخسرت إسرائيل إحدى مقاتلاتها من طراز "F-16" أثناء تنفيذ هذه الغارات نتيجة لإصابتها من قبل قوات الدفاع الجوي السورية، مما أسفر عن تحطمها في الأراضي الإسرائيلية وتعرض أحد طياريها لجروح خطيرة.

المصدر: الخارجية البريطانية

نادر عبد الرؤوف