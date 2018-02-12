بروكسل تدعو الأطراف السورية والجهات الإقليمية إلى تجنب التصعيد

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تفاقم التوتر العسكري حول سوريا، بما في ذلك الأحداث الأخيرة على حدودها مع وإسرائيل، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد.

وقالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني: "نحن نتابع تطور الأوضاع عن كثب وفي الوقت نفسه ندعو أطراف النزاع السوري وحلفاء الجهات المتقاتلة، وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، إلى احترام القانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد العنف وإطالة معاناة المدنيين في سوريا".

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وأكدت المتحدثة باسم موغيريني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لوساطة الأمم المتحدة في حل النزاع ومهمة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي شن السبت الماضي، غارات جوية على أهداف عسكرية في سوريا بهجوم هو الأوسع منذ عام 1982.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات شنت بعد إسقاط طائرة إيرانية مسيرة أطلقت من مطار التيفور بسوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية، وفندت دمشق وطهران هذه الادعاءات.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من إصابة إحدى المقاتلات المهاجمة، وهي من طراز "إف-16"، مما أسفر عن تحطمها في الأراضي الإسرائيلية وإصابة أحد طياريها بجروح خطرة.

المصدر: إنترفاكس + RT

قدري يوسف