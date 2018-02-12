الكرملين: القوات الروسية المتبقية في سوريا قادرة على ردع الإرهابيين

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية المتبقية في سوريا تملك القدرة اللازمة لردع نشاط الإرهابيين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "فيما يتعلق بهجمات الإرهابيين، فإن الجميع كان يتوقعها، وهذا أمر لا يمكن وقفه بين عشية وضحاها. بيد أن القوات المتبقية من القوات الجوية الروسية، التي تواصل مساعدة القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية في مكافحة الإرهابيين، لديها الإمكانات اللازمة لمواصلة كبح النشاط الإرهابي في سوريا".

وأضاف أن روسيا تواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التسوية في سوريا، بما في ذلك في إطار أستانا وسوتشي.

وأشار بيسكوف إلى وجود نقص في المساعدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في سوريا وتطبيع التسوية السياسية فيها.

وقال: "أما فيما بتعلق بمساعدة الولايات المتحدة بشأن استقرار الأوضاع في سوريا ومواصلة العمل على التسوية السياسية والدبلوماسية، فتنقصنا هذه المساعدة".

وفي الوقت ذاته أكد بيسكوف أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع تركيا وإيران وتابع: "تعرفون أن الرئيس (بوتين) واصل خلال الأسابيع الماضية اتصالاته النظامية مع نظيريه في تركيا وإيران. ولا يزال هذا العمل مستمرا. ويهدف للمساعدة في تطوير حفظ السلام في إطار الجهود الأممية".

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا