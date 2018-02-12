إسرائيل.. والقلق على مستقبل "أذرعها الطويلة"!

في أعقاب إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بصاروخ سوري، عّبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود مخاوف على التفوق الإسرائيلي الجوي في المنطقة.

وقال موقع "the times of Israel" إنه فيما "طور سلاح الجو الإسرائيلي سمعة تفوقه جوا في المنطقة، جاء حادث يوم السبت لتحذير العديد من خبراء الدفاع الإسرائيليين في السنوات الأخيرة (بأنه) لا يوجد نظام عسكري مثالي لا يمكن هزيمته".

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وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن "طائرات اف-16 واف-15 المتطورة متفوقة جدا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية القديمة بالإضافة إلى طائرات اف-35 الخفية، والتي بدأ تشغيلها في شهر ديسمبر – ولكن هذا التفوق ليس مطلقا".

بالمقابل، نفى عاموس يادلين، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، الطيار الحربي السابق، ورئيس الاستخبارات العسكرية "الادعاءات" القائلة إن "إسقاط الطائرة الحربية يثبت أن إسرائيل فقدت تفوقها الجوي".

الجنرال الإسرائيلي غرد في هذا الشأن قائلا: "صحيح، هناك خسارات أحيانا، أو أخطاء من طرفنا، ولكن ليس بالتوازن".

وعدد يادلين الفوائد التي جنتها من غاراتها الأخيرة بقوله: "إسرائيل أثبتت قدراتها بالدفاع عن مجالها الجوي؛ إنها ضربت لأول مرة القوات الإيرانية في سوريا بشكل مباشر وأنها دمرت العديد من قاذفات الصواريخ البر جو السورية، وتركت دمشق عرضة للهجمات المستقبلية".

المصدر: the times of Israel

محمد الطاهر