ماتيس: بيونغ يانغ لن تستطيع دق إسفين بين واشنطن وسيئول

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأحد، إن دفء العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، لن يدق إسفينا بين واشنطن وسيئول.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه من السابق لأوانه، معرفة إن كان الانفراج الدبلوماسي بين الكوريتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سيؤدي إلى نتائج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات واشنطن مع كوريا الجنوبية.

وأضاف ماتيس أنه بعد لقائه بنظيره الكوري الجنوبي في يناير/كانون الثاني الماضي، تشكل لديه انطباع أن كوريا الشمالية لن تستطيع دق إسفين بين واشنطن وسيئول.

وتأتي هذه التصريحات بعد انفراج ملحوظ في العلاقات بين الكوريتين، وإرسال بيونغ يانغ وفدا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، كما وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعوة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لإجراء محادثات في بيونغ يانغ مما يمهد الطريق لأول اجتماع للزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على 10 سنوات.

المصدر: وكالات

نادر همامي