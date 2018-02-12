ما مصير مسلحي "داعش" الأجانب في معتقلات "قسد" المكتظة؟

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تبحث خطط التعامل مع عدد هائل من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بعد أن أسرتهم فصائل مدعومة من الولايات المتحدة.

وصرحت مسؤولة كبيرة في البنتاغون أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم لمحاكمتهم.

وحظي السؤال الخاص بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الأسرى اهتماما جديدا، عندما قال مسؤولون أمريكيون إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهي تحالف فصائل تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، أسرت اثنين من أربعة متشددين يعرفون باسم "البيتلز" بسبب لكنتهم الإنجليزية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بريطانيا بشأن ما يتعين فعله معهما، لكن لا توجد خطط في الوقت الراهن لترحيلهما إلى الولايات المتحدة أو معتقل غوانتانامو.

وستجتمع وفود نحو 12 دولة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يقاتل تنظيم داعش، في روما هذا الأسبوع، حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيم ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف "داعش".

وقالت نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبرجر: "نحن نعمل مع التحالف بشأن المعتقلين الأجانب، ونتوقع بوجه عام عودتهم إلى بلادهم للتعامل معهم".

ويقول المسؤولون إن العدد الكبير من المحتجزين في مراكز اعتقال مكتظة بالسجناء، قد يؤدي إلى انتشار الأفكار المتطرفة وزيادة حدة التشدد.

وتتمثل المخاوف الأخرى في أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغت مداها، خاصة وأن الأخيرة كانت تعتقل في بعض الأحيان يوميا ما بين 40 و50 داعشيا بينهم سوريون.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك مئات من المقاتلين الأجانب، وآلاف المتشددين السوريين التابعين لداعش في أيدي قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

المصدر: رويترز

نادر همامي