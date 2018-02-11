ماكرون يتحدث عن خطة لـ "تنظيم الإسلام" في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، نيته "وضع أسس تنظيم الإسلام" في فرنسا هذا العام.

وفي مقابلة مع صحيفة Journal du Dimanche الأسبوعية قال ماكرون: "نحن نعمل على تأطير الإسلام في فرنسا وكذلك على إيجاد سبيل لشرحه، وهو أمر بالغ الأهمية".

ورفض الرئيس الفرنسي الإفصاح عن تفاصيل خطته، مؤكدا أن طريقته في تنفيذه هو "التقدم خطوة خطوة" نحو الهدف المنشود. وأوضح ماكرون أنه سيواصل التشاور مع مفكرين وباحثين جامعيين وممثلي جميع الأديان، مضيفا أنه يأمل بأن ينجح في "وضع أسس تنظيم الإسلام الفرنسي" خلال النصف الأول من العام الجاري.

وختم ماكرون قائلا: "على كل حال فإن هدفي هو إيجاد ما يشكل قلب العلمانية، أي إمكانية أن يؤمن المرء أو لا يؤمن، وذلك من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحرية المعتقد".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف