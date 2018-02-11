روحاني: أنقذنا شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن طهران نجحت في دعم حلفائها لمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في سوريا، وتم إنقاذ شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم.

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وأشار روحاني، في كلمته خلال احتفالات ذكرى الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن "أمريكا هزمت خلال العام الماضي"، وقال: "إن الأعداء خططوا لتقسيم بلدان المنطقة ومنها العراق وسوريا، إلا أن هذه المخططات آلت إلى الفشل كما أنهم حاولوا إثارة الاضطرابات في لبنان أيضا لكنهم فشلوا أيضا".

وأضاف: "إيران تريد الاستقرار والثبات في المنطقة، وقد شهدنا فشل وهزيمة الأمريكيين خلال الأعوام الماضية، كما أثبت الشعب الإيراني بصموده وتضامنه إنه قادر على إحباط المؤامرات الأمريكية"، منوها إلى أن واشنطن حاولت ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني عبر مجلس الأمن إلا أنها فشلت.

وتتطرق الرئيس الإيراني للحديث عن الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده عام 2015، قائلا: "تحاول أمريكا تدمير الاتفاق النووي، لكنها إذا انتهكت الاتفاق فإنهم هم من سيتضررون وشعبنا سيواصل طريقه بنجاح".

المصدر: فارس

رُبى آغا