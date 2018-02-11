مشتبه بالإرهاب وذو سوابق يحصل على وظيفة في مطار هيثرو بلندن

تمكن مشتبه فيه بالإرهاب وبأعمال عنف وسطو، من الحصول على عمل في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد خضوعه لفحص أمني.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن المشتبه به محمد عبد الله محمد، بدأ يعمل حمالا في إحدى صالات المطار في أوائل فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المجرم السابق عمل في أكبر مطار في المملكة المتحدة لمدة خمسة أيام.، وقد تمكن خلال هذا الوقت من تصوير طائرة من مسافة قريبة ووضع الصور على الشبكات الاجتماعية، والتي من خلالها تم التفطن إلى أن لديه حق الوصول إلى مكان إقلاع الطائرات.

وقد لاحظ المسؤولون في المطار هذا الأسبوع أن هذا العامل الجديد اسمه كان مدرجا في قائمة المشتبه بهم في الإرهاب وأعمال السرقة، وله سجل حافل في القضاء البريطاني يضم قضايا مختلفة في السرقة وغسل الأموال والتهديد بالقتل، والعنف، ما قد يجعله معرضا للحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ويعتبر مطار هيثرو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم والأول في أوروبا، ويخدم 67 مليون راكب سنويا.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي