إصابة 4 في هجوم لمسلح بسكين في إندونيسيا

قال مسؤولون في جزيرة جافا الإندونيسية إن مسلحا بسكين هاجم أشخاصا أثناء توجههم لكنيسة في مدينة يوجياكارتا في الجزيرة يوم الأحد وأصاب 4 منهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقالت الشرطة إنها تحقق في دوافع الهجوم وتعتقد أن منفذه طالب جامعي، إذ تعتبر مدينة يوجياكارتا مركزا ثقافيا في الجزيرة الرئيسية في البلاد.

وقال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا: "لا نستطيع أن نؤكد بعد أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب... يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به اعتقل ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن. ولم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكاياأ