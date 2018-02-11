شقيقة كيم جونغ-أون تدون أمنياتها بخط يدها في مكتب رئيس كوريا الجنوبية

كتبت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، والتي تزور كوريا الجنوبية بصفة مبعوثة خاصة لشقيقها كيم، أمنياتها في سجل الزوار بالمكتب الرئاسي في سيئول.

وكتبت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بخط يدها: "نتطلع إلى أن تكون بيونغ يانغ وسيئول أكثر قربا في قلوب الأمة الكورية، وأن يأتي مستقبل ازدهار الوحدة مبكرا.

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بينما كتب رئيس الوفد الأولمبي الكوري الشمالي رفيع المستوى، رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام في المذكرة "إن تطلعات الأمة (الكورية) هي التضامن نحو الوحدة والسعي لتحقيقها بالثقة التامة ".

يشار إلى أن يو-جونغ، التي تحمل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في الشمال، قامت بزيارة مجاملة للرئيس مون جيه-إن يوم أمس السبت، وحضرت مأدبة غداء أقامها الرئيس مون في القصر الرئاسي.

المصدر: يونهاب

نادر همامي