إسرائيل تواصل التحقيق في إسقاط مقاتلتها "F-16"

أفادت مصادر إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي مستمر في التحقيق بالحوادث الأمنية وإسقاط مقاتلة "F-16" الإسرائيلية أمس السبت في الجبهة الشمالية، لاستخلاص العبر .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية لتي عقدت صباح اليوم الأحد: "وضعنا خطوطا حمراء واضحة.. لقد تصرفنا وسوف نستمر في التصرف وفقا لها".

وأضاف: "تحدثت قبل عدة دقائق هاتفيا مع الملاح وسعدت لسماع أنه بخير. يسعدني أيضا سماع أن حالة الطيار قد تحسنت ونتمنى لهما الشفاء الكامل والعاجل. نؤدي التحية لطيارينا ولجنودنا ولقادتنا وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. إنهم يحمون دولة إسرائيل ونفتخر فيهم".

وتابع: "سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا – سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهكذا ستبقى دوما".

وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت فجر أمس السبت مقاتلة إسرائيلية من طراز "اف 16" قصفت أهدافا عسكرية داخل سوريا.

ويعد القصف الإسرائيلي بحسب التصريحات الإسرائيلية الرسمية ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى شن غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى في سوريا.

وفي هذا الصدد تعهد نتنياهو بالتصدي لمحاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا، مضيفا أن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها "وفق الحاجة".

المصدر: RT

أولغا رودكوفسكايا