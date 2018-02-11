مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بتحطم مروحية في أريزونا

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، بتحطم هيليكوبتر في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام في الولاية، ومتحدث باسم الطيران الاتحادي، إن الطائرة كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما هوت على الأرض.

وأضاف أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 4، وأن السلطات ربما تبحث عن مفقودين آخرين.

UPDATE: First Images of downed Papillon aircraft near #GrandCanyon - Pic courtesy Teddy Fujimoto pic.twitter.com/zhRlnDDcx3 — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) 11 février 2018

UPDATE#2: Another image from wreckage of tour helicopter crash in Grand Canyon. Pic courtesy Teddy Fujimoto. @News3LVpic.twitter.com/oyuxxq9HoO — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) ١١ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: رويترز