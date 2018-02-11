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مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بتحطم مروحية في أريزونا

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بتحطم مروحية في أريزونا
Sputnik
أريزونا الأمريكية
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قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، بتحطم هيليكوبتر في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام في الولاية، ومتحدث باسم الطيران الاتحادي، إن الطائرة كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما هوت على الأرض.

وأضاف أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 4، وأن السلطات ربما تبحث عن مفقودين آخرين.

المصدر: رويترز

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