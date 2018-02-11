ما حقيقة ارتداء مشجعات كوريات شماليات أقنعة مؤسس بلادهم في بيونغ تشانغ؟

نفت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ارتداء فريق المشجعات الكوريات الشماليات أقنعة تحمل وجه مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إل سونغ، أثناء منافسة هوكي الجليد للسيدات.

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الأقنعة تحمل صورة قديمة لمؤسس كوريا الشمالية أيام صباه، ما أثار شكوكا بأن بيونغ يانغ تستغل الأولمبياد الشتوي لأغراض الدعاية.

بيد أن وزارة الوحدة أوضحت في بيان، اليوم الأحد، أن هذه التقارير خاطئة. موضحة أن مسؤولي كوريا الشمالية أكدوا استحالة استخدام شعبهم لصورة مؤسس بلادهم على هذا النحو.

وتابعت الوزارة بالقول: "إن القناع يحمل صورة وجه شاب حسن المظهر وقد ارتدتها المشجعات أثناء تأديتهن لأغنية كورية شمالية تدعى "الهمس" تحكي كلماتها قصة حب عاشق من طرف واحد لجارته".

وجرت الحادثة أثناء منافسة هوكي الجليد للسيدات التي جرت، أمس السبت، بين الفريق الموحد للكوريتين ضد سويسرا ضمن بطولة بيونغ تشانغ الشتوية التي تحتضنها كوريا الجنوبية هذا الشهر.

المصدر: يونهاب

رُبى آغا