مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

قتل شرطيان أمريكيان في ولاية أوهايو بالرصاص، بعد توجههما لمتابعة حالة طارئة في مدينة وسترفيل، في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن مشتبها به أصيب قبل أن تحتجزه السلطات، أما الشرطيين فقد تعرضا لإطلاق النار عندما وصلا للمساعدة.

وأضافت: "أصيب المشتبه به ونقل إلى المستشفى". ولم تحدد هويته أو حالته، أو دوافعه.

My thoughts and prayers are with the two police officers, their families, and everybody at the @WestervillePD. https://t.co/AoingY77Ky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 février 2018

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه للحادث، وقدم في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، خالص تعازيه لذوي الشرطيين .

المصدر: رويترز

رُبى آغا