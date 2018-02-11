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مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

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مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية
twitter.com/tellwesterville
مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية
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قتل شرطيان أمريكيان في ولاية أوهايو بالرصاص، بعد توجههما لمتابعة حالة طارئة في مدينة وسترفيل، في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن مشتبها به أصيب قبل أن تحتجزه السلطات، أما الشرطيين فقد تعرضا لإطلاق النار عندما وصلا للمساعدة.

وأضافت: "أصيب المشتبه به ونقل إلى المستشفى". ولم تحدد هويته أو حالته، أو دوافعه.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه للحادث، وقدم في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، خالص تعازيه لذوي الشرطيين .

المصدر: رويترز

رُبى آغا

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