ترامب يتهم الديمقراطيين بـ"التآمر" بعد رفضه نشر وثيقة بشأن "التدخل الروسي"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بتقديم، وبشكل متعمد، وثيقة بالمعلومات السرية حول "التحقيق الروسي" إلى إدارته بهدف اتهامها لاحقا بنقص الشفافية لرفض ترامب نشرها.

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وغرد ترامب قائلا: "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد مسيسة للغاية وطويلة وهم يعلمون أن المصادر والأساليب والكثير من الأمور الأخرى (التي استخدمت أثناء وضع الوثيقة) يجب فرض السرية عليها، وبعد ذلك سيتهمون البيت الأبيض بنقص الشفافية".

وأضاف ترامب أنه أعاد المذكرة إلى الديمقراطيين على أن "يعيدوا صياغتها ويرسلوها بنسخة ملائمة".

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

وشكك ترامب بوجود قضاء عادل في الولايات المتحدة عبر تغريدة أخرى نشرها اليوم أيضا وكتب فيها: "حياة الناس تدمر بمجرد ادعاء، بعضها (تلك الادعاءات) صحيحة والأخرى كاذبة، البعض منها قديمة وأخرى جديدة..".."أليس هناك شيء يسمى مراعاة للقضاء؟"

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما هي الاتهامات التي تحدث عنها.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

وأغضب قرار ترامب بمنع نشر المذكرة الديمقراطيين الذين قالوا إنها أظهرت ازدواجية المعايير الشفافية لدى الرئيس.

وأوقف ترامب يوم الجمعة نشر المذكرة التي تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين، سمح ترامب بنشرها في وقت سابق.

وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى انحياز مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ضد ترامب في التحقيق الاتحادي بشأن روسيا والانتخابات الأمريكية.

وقال ديمقراطيون إن مذكرة الجمهوريين شوهت صورة المعلومات السرية الحساسة للغاية وكانت تهدف لإضعاف التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب.

المصدر: حساب دونال ترامب في "تويتر" + رويترز

إينا أسالخانوفا