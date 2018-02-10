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ترامب يتهم الديمقراطيين بـ"التآمر" بعد رفضه نشر وثيقة بشأن "التدخل الروسي"

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ترامب يتهم الديمقراطيين بـ
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بتقديم، وبشكل متعمد، وثيقة بالمعلومات السرية حول "التحقيق الروسي" إلى إدارته بهدف اتهامها لاحقا بنقص الشفافية لرفض ترامب نشرها.

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وغرد ترامب قائلا: "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد مسيسة للغاية وطويلة وهم يعلمون أن المصادر والأساليب والكثير من الأمور الأخرى (التي استخدمت أثناء وضع الوثيقة) يجب فرض السرية عليها، وبعد ذلك سيتهمون البيت الأبيض بنقص الشفافية".

وأضاف ترامب أنه أعاد المذكرة إلى الديمقراطيين على أن "يعيدوا صياغتها ويرسلوها بنسخة ملائمة".

وشكك ترامب بوجود قضاء عادل في الولايات المتحدة عبر تغريدة أخرى نشرها اليوم أيضا وكتب فيها: "حياة الناس تدمر بمجرد ادعاء، بعضها (تلك الادعاءات) صحيحة والأخرى كاذبة، البعض منها قديمة وأخرى جديدة..".."أليس هناك شيء يسمى مراعاة للقضاء؟"

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما هي الاتهامات التي تحدث عنها. 

وأغضب قرار ترامب بمنع نشر المذكرة الديمقراطيين الذين قالوا إنها أظهرت ازدواجية المعايير الشفافية لدى الرئيس.

وأوقف ترامب يوم الجمعة نشر المذكرة التي تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين، سمح ترامب بنشرها في وقت سابق.

وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى انحياز مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ضد ترامب في التحقيق الاتحادي بشأن روسيا والانتخابات الأمريكية.

وقال ديمقراطيون إن مذكرة الجمهوريين شوهت صورة المعلومات السرية الحساسة للغاية وكانت تهدف لإضعاف التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب.

المصدر: حساب دونال ترامب في "تويتر" + رويترز

إينا أسالخانوفا

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