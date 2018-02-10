27 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا

لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، جراء تصادم حافلة ركاب بدراجة نارية في جزيرة جاوة الإندونيسية، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الحافلة التي كان على متنها ما لا يقل عن 40 سائحا إندونيسيا، اصطدمت بالدراجة النارية في منطقة يوبانغ بمحافظة جاوة الغربية، ما تسبب في انقلابها عدة مرات.

وتجري الشرطة تحقيقات في ملابسات الحادث، لكنها ترجح أن يكون سببه هو عطل في الحافلة.

وبحسب الشرطيين فقد تم إجلاء جميع الضحايا من مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى محلي.

المصدر: وكالات

قدري يوسف