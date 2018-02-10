دبلوماسيون: إسرائيل توجه عبر روسيا رسالة إلى سوريا وإيران

ذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "Times of Israel" أن إسرائيل وجهت طلبا إلى روسيا "بالتدخل لمنع التصعيد اللاحق في سوريا" بعد حادث إسقاط المقالة الإسرائيلية.

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وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، اليوم السبت: "إسرائيل اتصلت بمسؤولين في موسكو بطلب بعث رسالة إلى كل من سوريا وإيران مفادها، أنه وعلى الرغم من شن ضربة قوية ردا على حادث إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، لا مصلحة لدى تل أبيب في تصعيد العنف".

وأضافت "Times of Israel" أن رسالة مماثلة تؤكد سعي إسرائيل لمنع تدهور الوضع تم توجيهها إلى واشنطن.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية رفيعة، أن "إسرائيل ترغب في إنهاء ما حدث اليوم وبالتالي فإنها شرعت في اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية بواسطة روسيا والولايات المتحدة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، صباح اليوم السبت، عن اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وشنت ضربات جوية ضد أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا.

وردت الدفاعات الجوية السورية على المقاتلات الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط مقاتلة من نوع "F-16"، الأمر الذي أكدته إسرائيل، مضيفة أن طيارايها قفزا من الطائرة وأصيب أحدهما بجروح خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية قالت إنها استطاعت تدمير أكثر من طائرة إسرائيلية.

وشنت إسرائيل بعد ذلك ضربات مكثفة على سوريا، معلنة أن القصف طال 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

وفي ضوء التطورات الأخيرة دعت الخارجية الرسوية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وشددت على ضرورة احترام سيادة الدولة السورية، مشيرة إلى عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا للخطر.

المصدر: Times of Israel + هيئة البث الإسرائيلية + وكالات

رفعت سليمان