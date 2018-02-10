روسيا: قرار واشنطن بشأن القدس غير مناسب وربما هي تطبخ شيئا لإيران

صرح رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، للصحفيين بأن القرار الأمريكي حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مناسبا، وقال إن واشنطن تعدّ شيئا ما ضد إيران.

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وقال نيبنزيا اليوم السبت: "إن القرار في رأينا غير مناسب، كما أنه لا يسهم في التقدم على طريق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وهي مفتاح حل المشكلات في الشرق الأوسط".

ولم يستبعد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تكون الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ بعض التدابير ضد إيران.

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وخلال زيارتهم لواشنطن في يناير / كانون الثاني، التقى الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في مجلس الأمن مع الرئيس ترامب. وعرض لهم شظايا قال إنها من الصواريخ الإيرانية من اليمن، قدمتها المملكة العربية السعودية.

وسئل ممثل روسيا الدائم عما إذا كانت دعوة مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى واشنطن في يناير/ كانون الثاني تشكل تمهيدا لأي عمل أمريكي ضد إيران؟.

فردّ نيبنزيا قائلا : "نحن لا نستبعد ذلك، لأن نيكي هايلي قالت لنا في واشنطن: رأيتم بأنفسكم، لقد أظهرنا لكم كل شيء، وقد أثبتنا الإمدادات غير المشروعة من الأسلحة الإيرانية. انظروا إلى التواريخ، والطوابع، والسنوات – وردا على هذا يجب أن يتم فعل شيء ما، وقالت ذلك بشكل جاد. وهذا يعني أنه سيتبعه أمر ما، ربما هي تطبخ شيئا ما. لكننا لم نر أي شيء.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس