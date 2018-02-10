طهران تنفي مزاعم "العشاء السري" بين روحاني وأعضاء في الكونغرس

نفى برويز إسماعيلي، مساعد الشؤون الإعلامية في مكتب الرئاسة الإيرانية، المزاعم بشان "العشاء السري" بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء في الكونغرس الأمريكي عام 2013.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن برويز إسماعيلي اعتبر الأنباء حول "اللقاء والعشاء السري" بين رئيس الجمهورية و3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي خلال زيارته إلى نيويورك عام 2013 "لا أساس لها ومجرد افتراء". وصرح أن روحاني "يجري سنويا خلال زيارة نيويورك ومقر الأمم المتحدة، برامج متعددة مع النخب السياسية والمعاهد والمراكز وعلماء المجتمع الديني ووسائل الإعلام، إذ يشارك فيها شخصيات عديدة من داخل وخارج أمريكا".

وأضاف أن كل تلك اللقاءات كان تتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام ولم يجر أي لقاء بشكل سري، منوها بأن الرئيس روحاني عقد اجتماعا عام 2013 بمشاركة رجال دين مسلمين وقادة في المجتمع المسلم في الولايات المتحدة وأن صور ذلك الاجتماع نشرت في حينها.

وتابع أن مزاعم "العشاء السري" للأشخاص المذكورين مع حسن روحاني عارية من الصحة وأن رئيس الجمهورية يشارك خلال زيارته إلى الأمم المتحدة في مأدبة عشاء مع الجالية الإيرانية لا غير.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال " زعمت في خبر لها، أن الرئيس روحاني تناول العشاء مع 3 أعضاء من الكونغرس الأمريكي.

المصدر: تسنيم

أولغا رودكوفسكايا