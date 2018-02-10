19 قتيلا و40 جريحا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ

سقط 19 قتيلا و40 جريحا في حادث سير مروع بانقلاب حافلة ذات طابقين في هونغ كونغ، اليوم السبت، حسبما أعلن التلفزيون المركزي الصيني.

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ووقع الحادث مساء يوم السبت حوالى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي ( 10.00 بتوقيت غرينتش ) في هونغ كونغ، عندما انقلبت الحافلة على جانب الطريق لسبب غير معروف.

#BREAKING At least 13 killed, 40 injured after a double-decker bus flipped on its side on Hong Kong’s Tai Po Road pic.twitter.com/JXIG6EQRjU — CGTN (@CGTNOfficial) February 10, 2018

وحضر على الفور، رجال الإنقاذ والأطباء وقوة من الشرطة.

وحتى الساعة 19.00 (11.00 بتوقيت غرينتش) كان نحو 20 شخصا من ركاب الحافلة ما زالوا محاصرين داخلها.

وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى. ويجري حاليا التحقيق في أسباب الحادث.

At least 13 were killed and 40 more injured in a bus crash in Hong Kong on Saturday, according to SCMP. pic.twitter.com/ZYxHuOZLXW — Tom Kott (@Xuzhiqin16) February 10, 2018

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس