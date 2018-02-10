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19 قتيلا و40 جريحا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ

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19 قتيلا و40 جريحا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ
Sputnik Александр Вильф
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سقط 19 قتيلا و40 جريحا في حادث سير مروع بانقلاب حافلة ذات طابقين في هونغ كونغ، اليوم السبت، حسبما أعلن التلفزيون المركزي الصيني.

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ووقع الحادث مساء يوم السبت حوالى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي ( 10.00 بتوقيت غرينتش ) في هونغ كونغ، عندما انقلبت الحافلة على جانب الطريق لسبب غير معروف. 

وحضر على الفور، رجال الإنقاذ والأطباء وقوة من الشرطة.

وحتى الساعة 19.00 (11.00 بتوقيت غرينتش) كان نحو 20 شخصا من ركاب الحافلة ما زالوا محاصرين داخلها.
وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى. ويجري حاليا التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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