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بالصور.. سقوط بقايا صواريخ مضادة للطائرات في لبنان والأردن عقب استهداف سوريا لمقاتلات إسرائيلية

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بالصور.. سقوط بقايا صواريخ مضادة للطائرات في لبنان والأردن عقب استهداف سوريا لمقاتلات إسرائيليةجسم صاروخ دفاع جوي سقط في لبنان
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سقطت أجزاء من صواريخ في سهل البقاع اللبناني ومناطق في الأردن، من مخلفات استهداف منظومة الدفاع الجوي السورية لمقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مناطق عسكرية في سوريا فجر السبت.

ففي لبنان توزعت بقايا الصواريخ في سهل بلدة سرعين البقاعية اللبنانية، وانتشرت شظاياها في سهل بلدة علي النهري.

وفي الأردن عثر سكان بعض القرى في محافظة إربد وفي غور الصافي، على شظايا صواريخ دفاع جوي سورية كانت قد استهدفت المقاتلات الإسرائيلية صباح السبت.

وقال مصدر عسكري أردني إن الأجهزة الفنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بالتعامل مع بقايا الصواريخ وإبعادها عن مواقع التجمعات السكانية، مؤكداً أنها لم تسفر عن أي إصابات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية المختصة تعاملت فجر اليوم مع جسمين سقطا على محافظة إربد، وتسببا بحالة من الفزع بين السكان.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "F16" فيما كانت تشن غارة على أهداف تقول إسرائيل إنها "إيرانية" في سوريا بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

المصدر : وكالات

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