السويد تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً

يناقش مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار سويدي، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا للسماح بإيصال مساعدات إنسانية لمحتاجيها، بحسب ما جاء في نص المشروع.

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ويطالب مشروع القرار الذي قدمته السويد يوم الجمعة، بفك الحصار فورا عن المناطق المحاصرة.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار بعد غد الاثنين، وقال دبلوماسيون إنه من الممكن إحالته بعد ذلك إلى التصويت.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا عن المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء.

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ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون دعوا الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل مواد الإغاثة والأدوية إلى المرضى والمصابين.

لكن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة بسبب عدم وجود طرف يمكن أن يضمن التزام المسلحين بالهدنة .

المصدر: أ ف ب

سعيد طانيوس