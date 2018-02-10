استقالة مسؤولة رفيعة في وزارة العدل الأمريكية

قدّمت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأمريكية، راشل براند، استقالتها من منصبها بعد 9 أشهر فقط من توليها منصبها، بحسب ما أعلنت الوزارة يوم أمس الجمعة في بيان.

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ونقل بيان الوزارة عن وزير العدل جف سيشنز قوله: " أعلم أن الجميع في الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة في القطاع الخاص".

وقبل صدور بيان الوزارة، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت أن براند استقالت، وأنها ستعمل في القطاع الخاص.

وتأتي استقالة براند المتخصصة في قانون الأمن القومي، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرلمانيين جمهوريين للمحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وكان المسؤولون في المعارضة الديموقراطية قد حذروا ترامب من إقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس