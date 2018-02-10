لأول مرة.. لقاء تاريخي يجمع بين القيادات في الكوريتين

التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مساء أمس، بشكل مقتضب ولأول مرة بالرئيس الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ-نام، وكيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وجاء اللقاء بشكل عرضي أثناء مراسم افتتاح بطولة بيونغ تشانغ الشتوية الأولمبية التي تجري وقائعها حاليا بالملعب الأولمبي بمدينة بيونغ تشانغ.

وتعتبر زيارة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، للجارة الجنوبية، الأولى من نوعها التي يشارك فيها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.

وتحظى كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الصغرى بنفوذ كبير في وطنها.

وشارك الوفد الكوري الشمالي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي انطلقت يوم أمس الجمعة.

وحضر الحفل نحو 200 من كبار الشخصيات بينهم 20 من الرؤساء والقيادات الدولية بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم السبت، مع الوفد الشمالي، وهو اجتماع يتوقع أن يُعقد بمقر الرئاسة "البيت الأزرق" بالعاصمة الجنوبية سيئول.

المصدر: وكالات

نادر همامي