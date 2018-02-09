صحيفة: واشنطن تنظر في توسيع وجودها العسكري في آسيا لدرء "التهديد" الصيني

تنظر وزارة الدفاع الأمريكية في خطط عدة لردع النفوذ الصيني المتنامي، بما فيها نشر قوات المارينز في شرق آسيا، حسبما أفادت صحيفة The Wall Street Journal نقلا عن مصادر عسكرية.

وذكرت الصحيفة أن 50 ألف عسكري أمريكي يتواجدون حاليا في اليابان، بمن فيهم 18 ألف من عناصر المارينز، إضافة إلى نحو 30 ألف جندي في كوريا الجنوبية وحوالي 7 آلاف في جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

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ووفقا لـ The Wall Street Journal، ينظر البنتاغون في خطط لإرسال كتائب من المارينز كقوات الرد السريع، بقوام يناهز ألفي جندي. وعادة ما تقضي المجموعات من هذه القوات نحو 7 أشهر على متن سفن الإنزال.

وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت هذه القوات في العراق وسوريا ضد مسلحي "داعش".

ونقلت الصحيفة عن الجنرال روبرت نيلر قوله إن مهمة قوات المشاة البحرية، في حال نقل مجموعات منها إلى آسيا، تكمن في مراقبة الأراضي وإجراء تدريبات مشتركة مع حلفاء الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة فإن الخطط المذكورة تتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في مجال الدفاع، التي تذكر الصين في عداد أبرز التحديات للأمن القومي الأمريكي.

وفي يناير/كانون الثاني، نشر البنتاغون الوثيقة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي وصفت الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية "منافسة" للولايات المتحدة. أما روسيا والصين فتنظر وزارة الدفاع الأمريكية إليهما كدولتين تمثلان أكبر تهديد على أمريكا.

ومن أبرز نقاط الاستراتيجية الجديدة انتقال واشنطن من الحرب على الإرهاب إلى التنافس مع الدول الكبرى، الأمر الذي يستدعي إنشاء قوات مسلحة عالية القدرة تعتمد على تطوير القوات النووية الاستراتيجية والدرع الصاروخية ووسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف