هولندا تفرض قيودا على زائري "حي الحب" في العاصمة

شددت سلطات العاصمة الهولندية أمستردام شروط زيارة "حي كاهنات الحب" للسياح ضمن المجموعات السياحية المنظمة بدءا من أبريل/نيسان القادم.

وأوضحت سلطات المدينة أن القيود تخص المجموعات التي يفوق عدد السياح فيها الـ5 أشخاص، ويشمل منع تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالحي، فضلا عن منع تصوير صاحبات أقدم المهن في التاريخ خلف الواجهات الزجاجية المشهورة وحتى التمعن بهن.

وقالت السلطات الهولندية إنها لجأت إلى هذه التدابير لتقليص تدفق السياح إلى الحي المزدحم، الذي يقطنه حوالي 3 آلاف مواطن ويعد أحد المعالم السياحية في العاصمة، وحماية الحياة الخاصة للمنشغلين بالجنس.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المرشد السياحي الذي يشرف على مجموعة يجاوز عدد السياح فيها 20 شخصا، تقديم الطلب للحصول على التصريح من السلطات.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا