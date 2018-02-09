غوتيريش يدعو إلى مفاوضات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية، كيم يونغ نام، إلى مفاوضات حول جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

وقال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام، للصحفيين إن غوتيريش أجرى محادثة مقتضبة مع كيم يونغ نام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، التي تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2018.

إقرأ المزيد

وذكر أن الأمين العام وكيم يونغ نام حضرا معا مراسم افتتاح الألعاب وكذلك مأدبة العشاء التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن. وبحسب حق، فقد أكد غوتيريش لرئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية الذي يرأس وفد بلاده إلى الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، أنه يأمل تستخدم جميع الأطراف "الحوار من أجل تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بطريقة سلمية".

المصدر: تاس

قدري يوسف