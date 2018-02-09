شينزو آبي يطالب رئيس كوريا الشمالية بالتخلي عن النووي

طالب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، رئيس الجمعية الشعبية العليا لكوريا الشمالية، كيم يونغ نام، بتخلي بيونغ يانغ عن البرامج النووية والصاروخية.

وأفادت وكالة "كيودو" بأن شينزو آبي أجرى محادثة قصيرة مع كيم يونغ نام على هامش مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

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وخلال اللقاء أشار آبي إلى ضرورة حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل الاستخبارات الكورية الشمالية في السبعينات من القرن الماضي.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن ردود المسؤول الكوري الشمالي. ويشار فقط إلى أن آبي صافح كيم يونغ نام.

ويعد اللقاء بين الجانبين الأول من نوعه على مستوى القادة لكوريا الشمالية واليابان.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف