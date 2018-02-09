رئيس البرلمان الإيراني: الأعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لمهاجمتنا

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إن إصرار طهران على تطوير ترسانتها الصاروخية لا يستهدف إلا الدفاع عن النفس من تدخل خارجي ممكن.

وذكر لاريجاني، أثناء مراسم أقيمت في بلدة زرين شهر في محافظة أصفهان تكريما لذكرى الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، أن عداء الولايات المتحدة مستمر تجاه إيران، متهما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتزويد أعداء طهران بمختلف الإمكانيات لإثارة خلافات واضطرابات داخل البلاد.

وحذر لاريجاني من أن "الأعداء" يقومون على وجه الخصوص بتقوية "الجماعات المفلسة" لزعزعة الأمن في إيران، لكن جميع هذه المحاولات فشلت في السنوات الماضية لأن "الجمهورية الإسلامية حافظت على اقتدارها رغم وجود الأزمات الإقليمية".

وأشار السياسي الإيراني إلى أن تمسك بلاده بالقضية الصاروخية لا يهدف إلا للدفاع عن النفس، قائلا: الأعداء يريدون حرمان إيران من الصواريخ ليتمكنوا من مهاجمتها".

وأكد لاريجاني أن المطالب الموجهة إلى طهران من قبل "الأعداء" بالامتناع عن ترسانتها الصاروخية تعني "أنهم يرصدون أمن إيران ويسعون إلى استهدافه، مشددا على أن تكنولوجيا إنتاج الصواريخ لن تخرج من يد الشعب الإيراني وقد أصبحت متطورة، وذلك يخيف أعداء طهران".

وأعلن لاريجاني أن القوات الإيرانية تشارك في العمليات القتالية في سوريا والعراق تلبية لطلب رسمي من حكومتيهما حصرا، لكن البعض "إما أنهم غافلون أو لا يدركون القضية إما أنهم يتغابون".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

نادر عبد الرؤوف