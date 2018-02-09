عقوبات أمريكية جديدة ضد أفراد وشركات على صلة بـ"داعش"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 3 أفراد و3 شركات في الفلبين والصومال وتركيا على صلة بتنظيم "داعش".

وجاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أنه تم فرض عقوبات على فلبيني، لتقديمه دعما ماليا وماديا لتنظيم "داعش" والشبكات المتعلقة به في الفلبين.

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كما تم فرض عقوبات على التركي يونس إمره صقاريا وشركته "بروفسيونيلر الكترونيك" بسبب تزويدها تنظيم "داعش" بقطع غيار لطائرات بدون طيار.

وفرضت الخزانة الأمريكية على المدعو، محمد ميره علي يوسف والشركتين التابعتين له بسبب "نشاطاته بدعم داعش" في الصومال.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف