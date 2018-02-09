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قلق أممي من انتشار العنف الجنسي داخل مراكز اللجوء في اليونان

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قلق أممي من انتشار العنف الجنسي داخل مراكز اللجوء في اليونان
AFP LOUISA GOULIAMAKI
مركز لاستقبال طالبي اللجوء في جزيرة ليسبوس اليونانية
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أبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القلق البالغ بشأن تقارير تفيد بانتشار ظاهرة التحرش الجنسي والعنف في مراكز استقبال طالبي اللجوء في الجزر اليونانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سيسيل بويي، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة: "في عام 2017 تلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقارير من 622 شخصا تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الجزر اليونانية، 28% منهم تعرضوا للعنف القائم على نوع الجنس بعد وصولهم إلى اليونان".

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لكن، بويي أشارت إلى وجود تردد في أوساط اللاجئين للكشف عن أعمال عنف من هذا النوع نتيجة الخوف والخجل والقلق من التعرض إلى التمييز أو الانتقام، مضيفة: "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه"، موضحة أن لدى الأمم المتحدة "صورة مجتزأة للغاية عن الواقع".

وفيما رحبت المفوضية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لخفض العنف، إلا أنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، ومن تلك الخطوات توفير أماكن الإيواء المناسبة، والفصل بين الجنسين.

وأكدت المفوضية عزمها على مواصلة العمل لدعم الحكومة اليونانية في تعزيز استجابتها العملية وبناء القدرات لمنع العنف الجنسي، ولتحديد الضحايا وتوفير الخدمات وأماكن الإيواء الملائمة لهم.

المصدر: أ ف ب + موقع الأمم المتحدة

قدري يوسف

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