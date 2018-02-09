إسرائيل تأمل في "تسوية الأمر" مع السعودية بشأن الرحلات بين نيودلهي وتل أبيب عبر أجوائها

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الجمعة، عن أمله أن تتنازل السعودية عن رفضها السماح برحلات الطائرات بين الهند وإسرائيل عبر مجالها الجوي.

وفي تصريح لإذاعة (102 إف.إم) التي تبث من تل أبيب قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو عضو في مجلس الوزراء المصغر المعني بشؤون الأمن: "ثمة تقدم على الأرجح في مسألة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل والهند عبر السعودية". وعندما سئل عن الاعتراض السعودي قال شتاينتز: "آمل في تسوية هذا الأمر".

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وقالت سلطة المطارات في إسرائيل يوم الأربعاء إن الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة طيران الهند ستبدأ في أوائل مارس/آذار القادم. وتقول الشركة الهندية إن الخدمة تنتظر تصريح الهيئة الهندية للرقابة على الطيران.

جاء ذلك بعد أن أعلنت طيران الهند عن الرحلات المقررة وعددها ثلاث رحلات أسبوعيا من نيودلهي إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية.

لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض أكدت، الأربعاء، أنها لم تمنح أي إذن بهذا الشأن.

وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات لا خمسا لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

وفي حال تنازل الرياض (التي لا تعترف بإسرائيل) عن موقفها الحالي، سيكون رفع إغلاق المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا إلى انفراج في العلاقات بين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: رويترز

قدري يوسف