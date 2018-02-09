وزير مصري سابق: سفن ميسترال وملحقاتها سترد بكل قوة في المتوسط

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن تصريحات وزير الخارجية التركي بعدم الاعتراف بترسيم الحدود البحرية واعتزام أنقرة التنقيب بالمتوسط تعد "هراء".

وأشار أسامة كمال إلى أن تسلح مصر بالقطع البحرية الجديدة والميسترال كان لأبعاد متوقعة من مثل هذه الدول، فضلًا عن أننا نملك الآن قدرة للرد على من تسول له نفسه المساس بحقوق مصر في المنطقة.

وأوضح " كمال"، أن تركيا ليس من حقها الحديث عن اتفاقية ترسيم الحدود، خاصة أنها رفضت التوقيع عليها لتحقيق أطماعها الاستعمارية في قبرص، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية وقعت في 2003 بين مصر وقبرص واليونان وتم إبداء الملاحظات عليها من جميع الأطراف وتم إيداعها بالأمم المتحدة كمستند رسمي.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن هذه التصريحات خرجت بعد الاكتشافات البترولية الجديدة في شرق المتوسط والتي غيرت أوراق اللعبة بالكامل في المنطقة.

وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو" قال إن بلاده غير ملتزمة باتفاقية ترسيم الحدود الذي وقعتها مصر مع اليونان وقبرص وستنقب في البحر المتوسط عن البترول والغاز الطبيعي في الفترات المقبلة.

المصدر: صدى البلد