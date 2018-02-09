حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى إسرائيل و"هآرتس"!

اشتعلت حرب كلامية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان وناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكين.

وانتقد فريدمان، في تغريدة له اليوم الجمعة، مقالا للصحفي جدعون ليفي، نشره أمس الخميس في صحيفة "هآرتس"، وهاجم خلاله تبرعات السفير الأمريكي للمستوطنات الإسرائيلية، وقال: "ما الذي حل بهآرتس؟ 4 أطفال صغار يجلسون في مأتم لأبيهم المقتول، وهذا المنشور.. أليس لديهم أدب؟".

What has become of .@Haaretz ? Four young children are sitting shiva for their murdered father and this publication calls their community a “mountain of curses.” Have they no decency? — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 9 février 2018

بدوره، سارع الناشر شوكين للرد على السفير، وغرد: "السيد السفير، إن جدعون ليفي على حق". وأضاف: "ما دامت سياسة إسرائيل التي تؤيدها حكومتكم وأنفسكم تعيق عملية السلام، والضم العملي للأراضي، وإدامة الفصل العنصري، ومكافحة الإرهاب، وعلى استعداد لدفع الثمن لذلك، فإنه ستكون هناك المزيد من المآتم الدينية".

So that tweeterites will know who Ambassador Friedman is defending. https://t.co/tbvzU9nSe0 — Amos Schocken (@AmosSchocken1) 9 février 2018

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها السفير الأمريكي عن الاستيطان، إذ سبق له أن اعتبر، العام الماضي، الأراضي الفلسطينية بأنها "متنازع عليها". كما لا يخفي فريدمان أنه قدم في السنوات الماضية تبرعات للمستوطنات.

المصدر: الأناضول