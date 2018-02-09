برلسكوني يشن هجوما قاسيا على المهاجرين

حذر زعيم تحالف يمين-الوسط، رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، من إمكانية بروز العنصرية في إيطاليا إذا "تخلينا عن السيطرة والتصدي للهجرة".

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ونفى برلسكوني في حوار مع إذاعة محلية، صباح اليوم الجمعة، وجود عنصرية في بلاده.

وتساءل رئيس الوزراء الأسبق، الذي وصف في تصريحات سابقة ظاهرة الهجرة غير النظامية بـ"القنبلة الاجتماعية" القابلة للانفجار: "ما الذي علينا أن نفعله مع 600 ألف مهاجر لا يحق لهم البقاء في إيطاليا؟ السماح لهم بالبقاء في البلاد لارتكاب جرائم؟ .. إنهم قوة عاملة مثالية للجريمة وربما أيضا للإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإيطالية فرقت مسيرة لمناهضي النازية في مدينة فابيا، حاول منظموها منع تظاهرات نشطاء اليمين المتطرف لإحياء ذكرى الإيطاليين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات

نادر همامي