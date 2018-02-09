مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يكشف عن أساليب "داعش" في جمع الأموال

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن داعش فقد معظم مصادر دخله، وأن التنظيم يواصل البحث عن موارد جديدة وخاصة في المحلات والكازينوهات الإلكترونية.

وأوضح: "إن داعش يرفع مستوى استخدامه للتكنولوجيات الحديثة. مثلا يقوم أنصاره في دولة مجاورة لسوريا بسرقة أموال المواطنين العاديين عبر المحلات التجارية الإلكترونية المزورة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن داعش كان يحصل نهاية عام 2017 على أكثر من مليوني دولار شهريا من تجارة النفط والغاز غير الشرعية، فيما انخفض دخله الإجمالي إلى 3 ملايين دولار شهريا. كما أشار إلى طرد التنظيم من حقول النفط والغاز وكذلك أبعد عن قنوات نقله وبيعه، بفضل "الأعمال الناجحة للجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية".

تدل نتائج أبحاث البنك العالمي على أن تنظيم داعش كان يحصل في عامي 2014 و2015 على 28 مليون دولار أسبوعيا من بيع النفط. وعام 2014 وصل الدخل الإجمالي للتنظيم 1,9 مليار دولار، وعام 2016 – 870 مليون دولار.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا