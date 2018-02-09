اعتقال زعيم أكبر شبكة تهريب للمخدرات في المكسيك

احتجزت شرطة المكسيك رجلا يعتقد أنه زعيم أحد أكبر كارتيل المخدرات "لوس سيتاس" في البلاد.

وأفادت صحيفة "هيرالدو دي مكسيكو" بأن احتجاز خوسيه ماريا غيسار فالينسيا المعروف أيضا باسمي "Z43" و"إيل تشارلي" تم أمس الخميس بمشاركة رجال دائرة الأسطول البحري والشرطة الفدرالية.

يذكر أن غيسار فالينسيا الأمريكي الأصل يعد مسؤولا عن تهريب الكوكايين والميثامفيتامين إلى أراضي الولايات المتحدة. كما يعتقد أنه كان يقود تهريب المخدرات من غواتيمالا إلى المكسيك. وقالت وسائل الإعلام إن السلطات الأمريكية طرحت عام 2014 مكافأة بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي قد تساعد في اعتقاله .

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا