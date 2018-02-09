احتجاز مواطن روسي بطلب أمريكي في تايلاند

أوقفت شرطة تايلاند في بانكون المواطن الروسي سيرغي مدفيديف وذلك بطلب من هيئة التحقيقات الفدرالية الأمريكية التي تتهمه بالاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مصدر في الشرطة رفض ذكر اسمه، أن احتجاز المواطن الروسي سيرغي مدفيديف (31 عاما)، تم في أحد المساكن في منطقة الأعمال ببانكوك.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاز أصبح جزءا من العملية الدولية لهيئة التحقيقات الفدرالية الأمريكية ضد مجموعة القراصنة هذه والتي لا تزال مستمرة منذ عدة أشهر.

وتتهم السلطات الأمريكية مدفيديف بأنه أحد منظمي ومديري مجموعة القراصنة الدولية التي تقوم بعمليات الاحتيال الكبيرة وتجارة المخدرات والأسلحة في شبكة الإنترنت بواسطة الموقع الإلكتروني الذي يعمل تحت شعار "نثق بالاحتيال".

من جهتها قالت السفارة الروسية في بانكون إن الشرطة التايلاندية لم تقدم لها أي معلومات رسمية بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا