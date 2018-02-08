البنتاغون: الدبلوماسيون الأمريكيون سيقررون مصير التسوية في سوريا خلال مفاوضات جنيف

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، دانا وايت، أن دبلوماسيي الولايات المتحدة سيقررون مصير التسوية السورية في مفاوضات جنيف.

وقالت وايت خلال موجز صحفي أجرته اليوم الخميس: " أن الولايات المتحدة مصممة على التحدث من موقع القوة في مفاوضات جنيف حول سوريا.. هدفنا ضمان أن يستطيع بلوماسيونا التحدث من موقع القوة فيما يتعلق بعملية جنيف".

وأضافت وايت بالتشديد: "إن دبلوماسيينا هم الذين سيقررون في نهاية المطاف مصير ماذا سيحدث في سوريا".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة "داعش"، لكنها لم توضح طبيعة الربط بين العمليات العسكرية الأمريكية ضد "داعش" في سوريا ومساعداتها المقدمة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة، وعملية جنيف للتفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة التي ترعاها الأمم المتحدة من جهة أخرى.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا