"يوتيوب": لا أدلة على تدخل روسيا في استفتاء "Brexit"

أكدت شركة YouTube أمام لجنة برلمانية بريطانية مختصة أنها لم تجد أدلة تثبت مزاعم تدخل روسيا في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى في العام 2016.

وفي سياق عرضها نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته YouTube في التدخل الروسي المزعوم في Brexit أمام أعضاء اللجنة المكلفة بالتكنولوجيا الرقمية والإعلام، اليوم الخميس، قالت المسؤولة عن السياسة العامة والاتصالات مع المؤسسات الحكومية في YouTube، يونيبر داونس: "حللنا جميع الدعايات المتعلقة بروسيا ولم نجد أي أدلة تشير إلى أن أي مخدم من مخدماتنا تم استخدامه بغرض التدخل في الاستفتاء".

وأكدت داونس استعداد YouTube لمساعدة المشرعين البريطانيين في التحقيق.

وحضر الاجتماع ممثلون عن شركات Google وFacebook وTwitter وقناتي CNN وCBS تلبية لطلب السلطات البريطانية تقديم معلومات بشأن أي نشاط مالي من قبل مستخدمين من روسيا أثناء الاستفتاء.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعثت إدارة موقع Twitter للتواصل الاجتماعي برسالة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية قالت فيها إن الشركة لم تعثر عن أدلة كافية تؤكد تدخل روسيا في Brexit.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا







