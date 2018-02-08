وسائل إعلام: ألمانيا ستحتضن مقرا رئيسيا جديدا للناتو

اتفقت الدول الأعضاء في الناتو على قبول عرض ألمانيا باحتضان مقر رئيسي جديد للحلف على أراضيها، وفقا لتقارير إعلامية متطابقة.

وبحسب التقارير فمن المحتمل أن يؤسس الجيش الألماني مقرا رئيسيا جديدا لحلف شمال الأطلسي مهمته القيادة والتخطيط من أجل الإسراع بنقل القوات والمواد في إطار تسليح الحلف، ومن المقرر إعلانه رسميا لدى اجتماع وزراء دفاع الحلف الأسبوع القادم.

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وأوردت هذه التقارير عن وجود توافق بين الدول الأعضاء بالحلف لقبول عرض حول هذا الأمر تقدمت به وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كانت ألمانيا المرشحة الوحيدة لتأسيس هذا المقر الرئيس. كما لفتت الوكالة إلى أن المركز الجديد الذي سيؤسّس في ألمانيا سيستخدم من أجل مناورات وعمليات الجيش الألماني، فضلا عن استخدامه من أجل أنشطة الحلف.

ومن المحتمل أن يقع المركز الجديد في منطقة كولونيا - بون (غرب ألمانيا)، حيث تتواجد قاعدة القوات وفريق من القوات التابعين للجيش الألماني.

وسوف يتم تأسيس مقر رئيسي ثان جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب معلومات (د ب أ)، من شأنه تأمين الطرق البحرية والجوية بين أمريكا الشمالية وأوروبا عبر المحيط الأطلسي.

وذكرت الوكالة أن الحديث يدور عن إجراءات تتخذ في إطار الرد على انتهاج روسيا "سياسة عدوانية" تجاه دول الحلف.

ولفتت "د ب أ" إلى أنه تم تقليل الهياكل الخاصة بالحلف بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في إطار سياسة التهدئة. وبحسب بيانات الحلف، تبقى حاليا 7 مقرات رئيسية للحلف من عشرات المقرات التي كانت لديه في وقت ما، كما تراجعت تعداد أفراده بشكل واضح من أكثر من 20 ألفا إلى أقل من 10 آلاف فرد.

المصدر: وكالات

قدري يوسف