طهران: على أوروبا صون الاتفاق النووي قبل بحث مسائل أخرى معنا

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه على الحلفاء الأوروبيين ضمان صمود الاتفاق النووي قبل مطالبة طهران بخوض حوار بشأن مسائل أخرى كسياساتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي.

وقال الدبلوماسي الإيراني اليوم خلال مؤتمر "يوروماني إيران" المنعقد في باريس: "يطالبون إيران الآن بخوض مناقشات بخصوص مسائل أخرى، وجوابنا واضح وهو اجعلوا من الصفقة تجربة ناجحة، ثم ابحثوا معنا قضايا أخرى"، حسب وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

ووصف عراقجي سياسة البيت الأبيض الجديدة تجاه إيران بأنها مدمرة ومخالفة للشروط المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الدبلوماسي الإيراني، في حديث إلى "رويترز" على هامش المؤتمر، الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى بلاده بزعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أنه لا صلة بين نفوذ طهران الإقليمي والاتفاق النووي.

وحمل عراقجي إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية مسؤولية تصعيد التوتر وإشعال فتيل الحروب في المنطقة، مضيفا أن طهران تقوم دوما بدور رئيسي في حفظ السلام وتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

وجاء ذلك في وقت أصبح فيه الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تمديد رفع العقوبات عن إيران بموجب الصفقة مرة أخرى ما لم تغير فرنسا وبريطانيا وألمانيا "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف