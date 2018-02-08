البنتاغون: نقدر أداء القوات المسلحة الروسية المهني في سوريا

قال العقيد توماس فيل، رئيس مكتب الاتصالات العامة بقيادة عملية "العزم الصلب" التي تقودها واشنطن ضد تنظيم "داعش"، إن بلاده وحلفاءها تقدر الأداء المهني للقوات المسلحة الروسية بسوريا.

وقال فيل في حديث لوكالة "تاس": "نقدر مهنية روسيا والاتصالات المنتظمة بالقوات المسلحة الروسية الموجودة في سوريا عبر قناة الاتصال الخاص بمنع وقوع الحوادث".

وشدد فيل على أن العسكريين الأمريكيين على قناعة بأن قناة الاتصال هذه "تمثل عنصرا ثمينا يضمن عدم وقوع الصراعات على ساحة القتال المزدحمة في سوريا، إضافة إلى عدم الاستهداف غير المقصود وتصاعد التوتر أو استخدام القوة غير المبرر" هناك.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا