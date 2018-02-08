قبيل الأولمبياد.. بيونغ يانغ تقيم قواعد عسكرية جديدة قرب حدود كوريا الجنوبية

أكدت صور التقطت من الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين وتحدّث موقعين آخرين ما سيتيح لقواتها عبور حدود جارتها الجنوبية في غضون 30 دقيقة فقط.

وتظهر الصور التي نشرها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقرير أن القاعدتين الجديدتين ستنتشر فيهما الحوامات والآليات الهجومية، وبدأت أعمال بنائهما قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق غدا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

Satellite imagery uncovers improved strength in North Korea's hovercraft units - a key element to the Korean People's Army (KPN). https://t.co/DC0gwGVBpdpic.twitter.com/b6dQOz30aT — CSIS (@CSIS) ٥ فبراير، ٢٠١٨

وأكد الخبير ومعد التقرير جوزيف بيرموديز أن القاعدة "يونبونغ-ني" ستكون أقرب من أي موقع عسكري كوري شمالي آخر إلى خط التماس بين الجارتين، ومن المتوقع أن تختتم أعمال البناء في العام المقبل.

وانطلاقا من هذه القاعدة، ستتمكن قوات كوريا الشمالية، حسب التقرير، من الإنزال في جزيرة دايتشونغ-دو التابعة لجارتها الجنوبية في غضون 30 دقيقة منذ انطلاقها من مكانها .

في الوقت ذاته، أشار الخبير إلى أن القيادة العسكرية في كوريا الشمالية لم تحشد بعد الحوامات عند ساحلها الغربي على حساب القوات المنتشرة وسط البلاد.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف