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بوغدانوف يبحث مع سفير إسرائيل لدى روسيا آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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بوغدانوف يبحث مع سفير إسرائيل لدى روسيا آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية
lechaim.ru
ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، وغاري كورين، سفير إسرائيل لدى موسكو
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع سفير إسرائيل لدى موسكو غاري كورين موضوع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، بأن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط "مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا وحولها".

كما ذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا "عددا من نقاط الأجندة الثنائية".

المصدر: تاس

قدري يوسف

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