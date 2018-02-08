ظريف يهدد بالتخلي عن هاتفه الشخصي "سامسونغ"

هدد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، شركة سامسونغ بالاستغناء عن هاتفه الشخصي من إنتاجها، في حال لم تُقدّم اعتذارا رسميا لرياضيي بلاده وتتراجع عن قرارها بحرمانهم من هدايا هواتفها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس، عن مصدر مطلع لم تسمه قوله، إن الوزير ظريف أعلن بأنه سيستغني عن جهازه الجوّال من إنتاج شركة سامسونغ في حال لم تُقدّم الأخيرة اعتذارا رسميا حتى عصر اليوم الخميس وتتراجع عن قرارها على خلفية الإجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ، حسب قوله.

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وقرر المسؤولون عن تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، تقديم هدايا كناية عن أجهزة هاتفية جوّالة من طراز "سامسونغ نوت 8" لجميع المشاركين في الأولمبياد، باستثناء الرياضين الإيرانيين وزملائهم من كوريا الشمالية بذريعة العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

ومع أن سامسونغ قررت إهداء 4 آلاف جهاز هاتفي جوّال للرياضيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أنها حرمت من هذه الهدايا 22 رياضيا من كوريا الشمالية و4 رياضين من إيران، يشاركون في هذه الدورة من الألعاب الشتوية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، استدعاء سفير كوريا الجنوبية في طهران إلى وزارة الخارجية وإبلاغه احتجاج إيران الشديد على الإجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ، حسب قوله

المصدر: وكالات إيرانية

سعيد طانيوس